Полиция проверит информацию о драке актера Александра Паля и экс-хоккеиста Кевина Антипова в Москве

В столичном главке МВД рассказали, что получили телефонограмму из больницы о том, что к ним обратился Антипов с телесными повреждениями. Их он, по его словам, получил вечером 23-го апреля в районе Хамовники, когда на него напали трое мужчин, в том числе Паль. Источники агентства ТАСС утверждают, что у Антипова поврежден глаз и есть переломы на лице.

Сам Паль говорит, что впервые услышал об этой истории из новостей.