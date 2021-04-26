В эфире белорусского телевидения показали признания подозреваемых в покушении на президента Александра Лукашенко

О признании вины говорили глава партии Белорусский народный фронт Григорий Костусёв, адвокат Юрий Зенкович и журналист Александр Федута.

Их ранее задержали в Москве при участии российской ФСБ. Спецслужбы утверждают, что те планировали убить Лукашенко и устроить в Белоруссии переворот, причем Федута был связан с властями США.