О признании вины говорили глава партии Белорусский народный фронт Григорий Костусёв, адвокат Юрий Зенкович и журналист Александр Федута.
Их ранее задержали в Москве при участии российской ФСБ. Спецслужбы утверждают, что те планировали убить Лукашенко и устроить в Белоруссии переворот, причем Федута был связан с властями США.
В эфире белорусского телевидения показали признания подозреваемых в покушении на президента Александра Лукашенко
О признании вины говорили глава партии Белорусский народный фронт Григорий Костусёв, адвокат Юрий Зенкович и журналист Александр Федута.