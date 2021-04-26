Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный»

Она выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании One Web. Примерно через 4 часа после запуска спутники развезут по орбитам высотой около 450 км. Вскоре после взлета от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат».

Проект One Web направлен на обеспечение скоростного доступа к интернету по всему миру.