Она выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании One Web. Примерно через 4 часа после запуска спутники развезут по орбитам высотой около 450 км. Вскоре после взлета от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат».
Проект One Web направлен на обеспечение скоростного доступа к интернету по всему миру.
Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный»
Она выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании One Web. Примерно через 4 часа после запуска спутники развезут по орбитам высотой около 450 км. Вскоре после взлета от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат».