В Южной Корее суд оштрафовал экс-главу авиакомпании за отказ давать стюардессам выходные в критические дни

Речь идет о Ким Су Чхоне, бывшем гендиректоре Asiana Airlines. Его обязали выплатить 2 млн вон (почти 2000 долларов) после того как суд установил, что он отклонил почти 140 заявлений на частично оплачиваемые отгулы от 15-ти стюардесс. Ким обосновал это тем, что девушки не представили ему никаких подтверждений, что у них именно такие дни.