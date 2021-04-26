В Южной Корее суд оштрафовал экс-главу авиакомпании за отказ давать стюардессам выходные в критические дни

Речь идет о Ким Су Чхоне, бывшем гендиректоре Asiana Airlines. Его обязали выплатить 2 млн вон (почти 2000 долларов) после того как суд установил, что он отклонил почти 140 заявлений на частично оплачиваемые отгулы от 15-ти стюардесс. Ким обосновал это тем, что девушки не представили ему никаких подтверждений, что у них именно такие дни.
2021-04-26T02:09:56+03:00
2021-04-26T02:09:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 26 апреля 2021
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