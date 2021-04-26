Россия возобновила авиасообщение с Эстонией после более чем годового перерыва

На первом этапе между Москвой и Таллином будет выполняться по одному рейсу в неделю – по воскресеньям. Накануне из российской столицы в эстонскую и обратно слетал самолет Sukhoi Superjet.

Въезд в Эстонию, как и подавляющее большинство других государств Шенгенской зоны, с целью туризма россиянам по-прежнему запрещен из-за коронавируса. Однако туда можно попасть с паспортами и видами на жительство этой страны, а также в особых случаях – таких, например, как похороны близких родственников.