Более 80 человек погибли при взрыве резервуаров с кислородом в больнице Багдада

Свыше сотни ранены. Пожар после воспламенения кислорода охватил большое здание буквально за три минуты. Наибольшее число жертв – в реанимации, пациентам которой не осталось никаких шансов быстро выбраться на улицу.

Как отмечают местные СМИ, в больнице не было систем пожаротушения и пожарной сигнализации, а интерьеры отделывались высокогорючими материалами – например, в коридорах были пластиковые натяжные потолки.