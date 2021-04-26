В Москве после акции в поддержку Навального задержали гастроэнтеролога Алексея Головенко

Об этом в своем фейсбуке сообщил руководитель проекта «Найди своего доктора!» Михаил Генин. На Головенко составили протокол по статье КоАП «нарушение правил проведения митинга». Генин связывает задержание с тем, что врач 21 апреля дал интервью «Би-би-си».

Ранее стало известно также о задержании в столице писателя и блогера Дмитрия Чернышева, экс-фигуранта так называемого «московского дела» Влада Барабанова и десятков других людей, связанных с акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.