Суд в Москве сегодня начнет рассматривать дело о признании ФБК экстремистской организацией

Такой иск подала прокуратура. Там считают, что ФБК пытается сменить власть в России насильственным путем. Процесс пройдет в закрытом режиме, так как прокуратура считает, что материалы содержат гостайну – какую именно, не уточняют.

Если суд удовлетворит иск, руководителям Фонда будут грозить сроки до 10 лет, участникам – до 6. Уголовному преследованию можно будет подвергать даже за пожертвования ФБК или демонстрацию их символики (в том числе за посты в соцсетях многолетней давности).

ФБК специализируется на антикоррупционных расследованиях, в последний раз фигурантом их фильма «Дворец для Путина» стал лично российский президент. Видео на ютубе набрало свыше 100 млн просмотров за считаные дни.