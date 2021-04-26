В Москве вручили кинопремии «Ника» — сразу за два года

Так как в 2020-м церемонию отменили из-за коронавируса.

Лучшими сценаристами признали писателя Дмитрия Глуховского (за фильм «Текст») и Михаила Сегала за «Глубже». Лучшими фильмами признали «Француз» Андрея Смирнова (в 2019-м году) и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского – в 2020-м.

Спецприз за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» режиссера Паоло Соррентино получила актриса Юлия Снигирь.