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01:07, 26 апреля 2021

В Москве вручили кинопремии «Ника» — сразу за два года

Так как в 2020-м церемонию отменили из-за коронавируса.
Лучшими сценаристами признали писателя Дмитрия Глуховского (за фильм «Текст») и Михаила Сегала за «Глубже». Лучшими фильмами признали «Француз» Андрея Смирнова (в 2019-м году) и «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского – в 2020-м.
Спецприз за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» режиссера Паоло Соррентино получила актриса Юлия Снигирь.


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