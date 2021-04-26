Нидерланды с сегодняшнего дня запрещают рейсы из Индии из-за распространения нового штамма коронавируса

Ограничения начинают действовать в 6 вечера по голландскому времени и истекают в полночь на 1-е мая, если кабинет министров не решит их продлить.

В Индии с марта произошел резкий всплеск заболеваемости; четвертый день подряд там регистрируют свыше 300 тысяч новых случаев в сутки. Крематории не успевают сжигать умерших. Франция направляет кислородное оборудование в помощь индусам.

Каких-либо данных о заразности и патогенности индийского штамма Covid-19 по сравнению с более старыми пока нет.