По данным агентства «Интерфакс», в медучреждение выехали представители департмента, по итогам проверки они обещают отстранить непосредственно виновных и принять дисциплинарные меры к их руководству.
На видео, опубликованном вчера в телеграм-канале Mash, две женщины в медицинской одежде кричат на женщину на каталке и оскорбляют ее. Предоставившая это видео пациентка терапевтического отделения утверждает, что медсестры были пьяны и после криков перешли к рукоприкладству.
Депздрав Москвы и СК начали проверку из-за видео, на котором сотрудницы 36-й больницы издеваются над пациенткой
По данным агентства «Интерфакс», в медучреждение выехали представители департмента, по итогам проверки они обещают отстранить непосредственно виновных и принять дисциплинарные меры к их руководству.