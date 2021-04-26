В Кремле назвали предварительные сроки встречи лидеров России и США

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, сейчас обсуждаются несколько дат в июне. Каких именно, он называть не стал.

Джо Байден предложил Владимиру Путину встречу в телефонном разговоре 13-го апреля – ее наметили в третьей стране в ближайшие месяцы. На следующий день Белый дом объявил о новом пакете санкций в отношении Москвы, после чего российский МИД настоятельно рекомендовал американскому послу уехать в Вашингтон для консультаций, как раньше российский посол вернулся в Москву. Многие аналитики начали ставить возможность встречи под сомнение.