Жалоба журналистов студенческого издания DОХА на запрет определенных действий будет рассмотрена Мосгорсудом

Журналисты полагают, что запрет определенных действий по сути представляет из себя меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку квартиры можно покидать всего лишь на минуту в сутки. Кроме того, фигурантам дела запретили пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователей. Владимира Метелкина, Наталию Тышкевич и Армена Арамяна обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в деятельность, представляющую опасность для их жизни. По тому же делу проходят координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков. Причиной уголовного преследования журналистов стало январское видеообращение ДОКСЫ к властям с требованием перестать запугивать студентов перед акциями протеста. Позже ролик был удален по требованию Роскомнадзора, но дело все равно возбудили.

Ограничительные меры в отношении сотрудников ДОКСЫ действуют до 14 июня.