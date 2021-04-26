Симоновский суд Москвы сегодня рассмотрит административный протокол в отношении политика Любови Соболь

Ей вменяют повторное нарушение правил проведения акции из-за несогласованного митинга 21 апреля.

Любовь Соболь силовики задержали в среду утром – в день, когда была анонсирована акция сторонников политика Алексея Навального. Это произошло у станции метро «Автозаводская». Соболь обвинили в организации митинга. При этом поводом, как следует из выложенного адвокатом Владимиром Ворониным рапорта силовиков, стало выступление политика в эфире «Эха Москвы» в программе «Утренний разворот».

В интервью «Эху Москвы» Воронин сказал, что будет отстаивать в суде невиновность Соболь: адвокат убежден, что в ее словах не шло речи об организации митинга. Свидетелями приглашены ведущие «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Сама статья предусматривает арест до 30 суток, но из-за того, что у Соболь есть малолетний ребенок, ей грозит только штраф – от 150 до 300 тысяч рублей.

В ходе несогласованных акций в различных городах России сторонники Навального требовали освободить его из колонии и допустить к нему гражданских врачей. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны почти 2 тысячи человек, при этом в Москве их было около 40.

В середине апреля суд назначил Соболь год исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужое жилище. Оно связано с конфликтом между Соболь и тещей Константина Кудрявцева, которого соратники Навального считают сотрудником ФСБ и участником операции по отравлению политика.