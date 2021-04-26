Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать иск прокуратуры о признании экстремистскими ФБК* и штабов Алексея Навального

* Фонд борьбы с коррупцией уже внесен в реестр иностранных агентов.

Заседание пройдет в закрытом режиме из-за того, что в деле есть секретные материалы, сообщили в Мосгорсуде. Что там может составлять гостайну, не уточнили. Прокуратура утверждает, что целью структур Алексея Навального является создание условий для изменения конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Если структуры политика Алексея Навального суд сочтет экстремистскими, то это открывает путь к сотням, а то и тысячам уголовных дел. Организаторам деятельности экстремистского объединения грозит срок заключения до 10 лет, участникам – до 6 лет колонии. Запрещено все пожертвования такой организации – за финансирование грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Силовики могут привлекать к административной ответственности за посты в соцсетях с символикой экстремисткой организации, даже если это записи 10-летней давности. Это до 15 суток ареста и запрет на год избираться в органы власти.

Публичная деятельность структур Алексея Навального заключается, в том числе, в громких журналистских расследованиях о коррупции. Среди героев публикаций был президент Владимир Путин.