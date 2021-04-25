«Зеленые» в Германии, выступающие против «СП — 2», опередили по популярности правящую ХДС.

Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на исследование института Kantar. По его данным, партия «зеленых» получила бы на выборах 28% голосов, а ХДС — 27%. При этом Социал-демократы набрали бы только 13%. Ранее правление ХДС выбрало председателя партии Армина Лашета кандидатом в канцлеры Германии на выборах. «Зеленые» выдвинули своего руководителя партии — 40-летнюю Анналену Бэрбок. Выборы в Бундестаг в Германии состоятся 26 сентября Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.