Вертолет «Изобретательность» во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел около 50 метров, развив скорость примерно 2 метра в секунду. Как сообщает НАСА, эти показатели — рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на красной планете, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила пять метров. Аппарат передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Марса.
2021-04-25T23:03:52+03:00
2021-04-25T23:03:52+03:00
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23:03, 25 апреля 2021
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