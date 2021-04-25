Вертолет «Изобретательность» во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел около 50 метров, развив скорость примерно 2 метра в секунду. Как сообщает НАСА, эти показатели — рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на красной планете, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила пять метров. Аппарат передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Марса.