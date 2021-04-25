Госкомиссия допустила к старту с космодрома «Восточный» ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»

Носитель должен вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. В сообщении Роскосмоса говорится, что старт состоится в ночь на понедельник, в 01:14 мск. На сегодняшний день низкоорбитальная группировка спутников OneWeb насчитывает 146 аппаратов, все они были выведены с помощью российских ракет «Союз» с разгонным блоком «Фрегат». Предстоящий пуск доведет количество спутников этой компании до 182.
2021-04-25T23:03:32+03:00
2021-04-25T23:03:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828034-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...
Популярное за неделю
22 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)