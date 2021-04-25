Госкомиссия допустила к старту с космодрома «Восточный» ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат»

Носитель должен вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. В сообщении Роскосмоса говорится, что старт состоится в ночь на понедельник, в 01:14 мск. На сегодняшний день низкоорбитальная группировка спутников OneWeb насчитывает 146 аппаратов, все они были выведены с помощью российских ракет «Союз» с разгонным блоком «Фрегат». Предстоящий пуск доведет количество спутников этой компании до 182.