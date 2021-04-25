Полиция Москвы проверяет информацию о драке с участием актера Александра Паля

По сведениям «Интерфакс», сообщение об избиении 25-летнего гражданина поступила из медучреждения, куда обратился избитый. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Палем и экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым, который, якобы, получил перелом нижней челюсти. Актер Александр Паль получил известность после роли в комедии «Горько!».
2021-04-25T23:03:08+03:00
2021-04-25T23:03:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 25 апреля 2021
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