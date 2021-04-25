Полиция Москвы проверяет информацию о драке с участием актера Александра Паля

По сведениям «Интерфакс», сообщение об избиении 25-летнего гражданина поступила из медучреждения, куда обратился избитый. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Палем и экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым, который, якобы, получил перелом нижней челюсти. Актер Александр Паль получил известность после роли в комедии «Горько!».