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23:03, 25 апреля 2021

Полиция Москвы проверяет информацию о драке с участием актера Александра Паля

По сведениям «Интерфакс», сообщение об избиении 25-летнего гражданина поступила из медучреждения, куда обратился избитый. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Палем и экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым, который, якобы, получил перелом нижней челюсти. Актер Александр Паль получил известность после роли в комедии «Горько!».


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