Американская академия киноискусств через несколько часов объявит имена новых обладателей премии «Оскар» — одной из самых престижных в мире кинематографа. В этом году церемония будет заметно отличаться от традиционного формата из-за пандемии COVID-19. Как рассказала продюсер «Оскара» Стейси Шер, церемония будет проходить сразу на четырех площадках.

Церемония начнется в 3 часа по Москве. Лидером по числу номинаций – 10 — в этом году стал фильм «Манк» американского режиссера Дэвида Финчера. В главной оскаровской категории — «Лучший фильм» — за победу вместе с лентой Финчера поборются семь картин: «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», а также «Девушка, подающая надежды».