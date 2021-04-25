Лучшим игровым фильмом 2019 года по версии кинематографической премии «Ника» признали драму «Француз» Смирнова

Лучшим игровым фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» признали черно-белую драму «Француз» Андрея Смирнова, он также получил награду как лучший режиссер. Действие фильма разворачивается в Москве 1950-х годов. По сюжету, на стажировку в московский университет из Франции приезжает выпускник парижского педагогического университета. С наступлением оттепели многие узники сталинских лагерей вышли на свободу, и герой фильма надеется найти своего отца — бывшего офицера Белой армии. Вручение премии «Ника» за 2019 год из-за пандемии переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что нацеремонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.