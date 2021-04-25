Лучшим игровым фильмом 2019 года по версии кинематографической премии «Ника» признали драму «Француз» Смирнова

Лучшим игровым фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» признали черно-белую драму «Француз» Андрея Смирнова, он также получил награду как лучший режиссер. Действие фильма разворачивается в Москве 1950-х годов. По сюжету, на стажировку в московский университет из Франции приезжает выпускник парижского педагогического университета. С наступлением оттепели многие узники сталинских лагерей вышли на свободу, и герой фильма надеется найти своего отца — бывшего офицера Белой армии. Вручение премии «Ника» за 2019 год из-за пандемии переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что нацеремонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.
2021-04-25T22:05:41+03:00
2021-04-25T22:05:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2828028-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:05, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...
Популярное за неделю
22 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)