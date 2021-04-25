В эфире белорусского госканала ОНТ показали признания задержанных по делу о

покушении на Лукашенко и подготовке госпереворота в Республике. Виновными себя признают политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев, адвокат Юрий Зенкович.

Подозреваемые были задержаны в Москве при поддержке ФСБ и переданы органам госбезопасности Белоруссии. Ранее Лукашенко утверждал, что за подготовкой переворота стоят спецслужбы США. Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии установит Следствие. Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии. «свидетельствуют объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц». «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований». 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.