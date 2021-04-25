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22:02, 25 апреля 2021

По Москве продолжаются задержания сторонников Навального и представителей несистемной оппозиции

Все задержания, а их счет может идти уже на десятки, так или иначе связаны с протестной активностью в поддержку Навального. Атаку силовиков на представителей оппозиции подтвердил «Эхо Москвы» и медиаконсультант правозащитного проекта ОВД Инфо Константин Фомин

Среди задержанных до утра оппозиционных активистов сотрудник признанного иноагентом «Мемориала» Сергей Давидис, волонтер проекта «Немцов-мост» Анна Дулевская, известный столичный гастроэнтеролог Алексей Головенко.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин объяснил внезапные задержания оппозиционеров изменившейся тактикой властей, которые теперь пытаются дезорганизовать всю протестную активность. Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал «Эху». Дмитрий Орешкин считает, что таким образом осуществляется переход в новый этап взаимодействия протестного движения с властью.



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