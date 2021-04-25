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21:34, 25 апреля 2021

Режиссер Андрей Смирнов получил премии «Ника» за режиссуру и лучший фильм 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Ника» признали черно-белую драму «Француз» Андрея Смирнова, он также получил награду как лучший режиссер, передает корр. ТАСС. Победителя в номинации «Лучший игровой фильм» объявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Я открываю конверт — это фильм «Француз» Андрея Смирнова», — сказал он.
Смирнов также удостоился награды как лучший режиссер. «Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино. Это огромная честь», — сказал он, получая награды.
Черно-белая драма «Француз» вышла в 2019 году. Действие фильма разворачивается в Москве 1950-х годов. На стажировку в московский университет из Франции приезжает выпускник парижского педагогического университета. С наступлением оттепели многие
узники сталинских лагерей вышли на свободу, и герой фильма надеется найти своего отца — бывшего офицера Белой армии.



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