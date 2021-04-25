Гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск стал ведущим американского вечернего шоу Saturday Night Live

Как сообщили продюсеры в твиттере передачи, первый выпуск c предпринимателем в качестве ведущего выйдет уже восьмого мая. Также в программе примет участие американская поп-певица Майли Сайрус. Решение пригласить Маска авторы приняли вскоре после того, разработанный SpaceX многоразовый космический корабль Crew Dragon 2 успешно состыковался с МКС. Впрочем, как отмечает The Guardian, решение пригласить Маска в культовое комедийное шоу встретило неодобрение критиков. Saturday Night Live выходит на телеканале NBS c 1975 года. Передача состоит из юмористических и музыкальных номеров.
2021-04-25T21:03:55+03:00
2021-04-25T21:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 25 апреля 2021
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