В Германии полиция расследует случай подмены вакцины от COVID-19 компании BioNTech

По ее словам, она якобы не хотела сообщать о разбившейся ампуле с вакциной. Отмечается, что здоровью пациентов ничего угрожает. Полиция узнала об инциденте благодаря тому, что медсестра рассказала о своем поступке коллеге.
2021-04-25T21:02:42+03:00
2021-04-25T21:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 25 апреля 2021
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