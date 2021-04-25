В Индии за день выявили максимальные 349 тыс. заразившихся COVID-19

К вспышке мог привести новый, индийский штамм, который уже попал в Чехию и Швейцарию. Кроме того, распространению инфекции мог способствовать миллионный фестиваль с массовым омовением в реке Ганг. Премьер-министр Нарендра Моди назвал ситуацию в стране «коронавирусным штормом». По оценке Reuter, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавируса, а в целом по стране ежедневно регистрируют около 2 тыс. смертей от COVID-19.