В Москве продолжаются задержания, связанные с акцией в поддержку Навального 21 апреля

Оценить общее число задержанных сотрудники проекта ОВД-Инфо пока не могут, но счет может идти на десятки.
2021-04-25T21:01:53+03:00
2021-04-25T21:01:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 25 апреля 2021
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