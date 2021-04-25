Пожар в ковидной больнице Багдада, унесший жизни десятков человек, распространился за три минуты, не оставив людям шансов на спасение. Об этом заявило МВД Ирака. По данным ведомства, больничный комплекс не был оснащен системами пожаротушения или раннего предупреждения. Кроме того, внутренние помещения больницы были отделаны легковоспламеняющимися материалами, что способствовало быстрому распространению огня. В МВД считают, что пожар не носил криминальной подоплеки". Это был несчастный случай, ставший результатом халатности.
2021-04-25T20:34:03+03:00
2021-04-25T20:34:03+03:00
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20:34, 25 апреля 2021
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