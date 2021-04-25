Президент Чехии Милош Земан сообщил о двух версиях взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г

Согласно одной из них, к произошедшему причастны иностранные спецслужбы. По второй, взрывы произошли из-за неосторожного обращения с оружием.

По словам Земана, свидетельств того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице нет, но, по его словам, из этого не следует, что подозрения в их участии несерьезны. Президент добавил, что, если подозрения подтвердятся, Россия должна будет «заплатить за теракт», например, отстранением «Росатома» от участия в тендере на достройку АЭС «Дукованы». (19 апреля чешское правительство решило исключить ее из кандидатов на строительство нового энергоблока станции). По словам Земана, ни одно суверенное государство не может позволить, чтобы на его территории иностранные агенты совершали нападение.

Ранее премьер-министр Андрей Бабиш утверждал, что у Праги есть «обоснованные подозрения» в причастности ко взрывам сотрудников ГРУ В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, а чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти в 2018 году обвиняли в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.