В Москве продолжаются задержания, связанные с акцией в поддержку Навального 21 апреля

Вечером задержали писателя и блогера «Живого журнала» Дмитрия Чернышева, известного как mi3ch. У себя в FB он пишет, что ему инкриминируют участие в незаконном митинге га основании записей скрытой оперативной съемки. Сегодня же задержан экс-фигурант т.н. «московского дела» о протестах в Москве летом 2019 года Влад Барабанов. У себя в соцсети он пишет, что на него составляют протокол об организации несогласованного публичного мероприятия. Барабанова оставляют в ОВД до завтрашнего утра. Оценить общее число задержанных сотрудники проекта ОВД-Инфо пока не могут, но счет может идти на десятки.