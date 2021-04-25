Китай запустит автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-6» в рамках беспилотной миссии исследования Луны в 2024 году

Об этом сообщил глава Китайского центра лунных исследований при Госуправлении оборонной науки, техники и промышленности Ху Хао. Как ожидается, «Чанъэ-6» будет оснащена оборудованием из России, Франции, Швеции и Италии.
2021-04-25T20:04:32+03:00
2021-04-25T20:04:32+03:00
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20:04, 25 апреля 2021
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