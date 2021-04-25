В «Роскосмосе» запланировали развернуть российскую космическую станцию на орбите до 2035 года

Как передает РБК, в ее основу ляжет научно-энергетический модуль, который почти десять лет строила РКК «Энергия» для МК. О том, что Россия откажется от МКС и создаст собственную орбитальную станцию, 18 апреля заявил вице-премьер Юрий Борисов. Эти планы он объяснил тем, что власти опасаются возможной катастрофы на МКС. По его словам, Россия откажется от использования МКС к 2025 году.
2021-04-25T20:03:46+03:00
2021-04-25T20:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 25 апреля 2021
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