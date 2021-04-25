Учительница из Ростова-на-Дону рассказала, что победителям конкурса «Учитель года» вместо денег подарили иконы

Учительница из Ростова-на-Дону рассказала в соцсети Тикток, что победителям конкурса «Учитель года» вместо денег подарили иконы. Сейчас, как передает телеканал Дождь, видео и аккаунт преподавательницы не доступны. В городском отделе образования изданию «Подъем» ответили, что такие подарки получили только учителя по предмету «Основы православной культуры», а деньги никому не обещали. В начале февраля сообщалось, что победителю конкурса «Учитель года» из Ростова Александру Рябчуку пришлось уволиться из школы после участия в акциях протеста в поддержку Алексея Навального.