Учительница из Ростова-на-Дону рассказала, что победителям конкурса «Учитель года» вместо денег подарили иконы

Учительница из Ростова-на-Дону рассказала в соцсети Тикток, что победителям конкурса «Учитель года» вместо денег подарили иконы. Сейчас, как передает телеканал Дождь, видео и аккаунт преподавательницы не доступны. В городском отделе образования изданию «Подъем» ответили, что такие подарки получили только учителя по предмету «Основы православной культуры», а деньги никому не обещали. В начале февраля сообщалось, что победителю конкурса «Учитель года» из Ростова Александру Рябчуку пришлось уволиться из школы после участия в акциях протеста в поддержку Алексея Навального.
2021-04-25T20:02:54+03:00
2021-04-25T20:02:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827942-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 25 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Проект постановления о регламентации просветительской деятельности — это катастрофа Может быть, речь только об узком спектре тем? Как бы не так: «просветительской деятельностью» правительство предлагает считать опять же вообще все: от «распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека» до «распространения знаний о здоровом образе жизни»...
Популярное за неделю
22 апреля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)