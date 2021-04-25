Минпросвещения проанализирует все школьные учебники по истории

Министерство просвещения проанализирует все школьные учебники по истории после того, как Владимир Путин раскритиковал некоторые из них во время послания Федеральному собранию. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцв. В конце марта научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что Минпросвещения одобрило учебные пособия по истории под редакцией помощника президента России, бывшего министра культуры Владимира Мединского. Тот выразил надежду, что эти учебники будут использоваться в школах.
2021-04-25T20:02:04+03:00
2021-04-25T20:02:04+03:00
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20:02, 25 апреля 2021
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