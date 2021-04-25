Президент Чехии заявил об отсутствии данных о «российских агентах» во Врбетице

Как сказал Милош Земан, у Чехии нет доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов. При этом он подчеркнул, что это не означает, «что подозрения в их причастности несерьезные». По словам чешского президента, сейчас рассматривается две версии, в том числе неосторожное обращение с оружием.