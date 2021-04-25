Первый зампред думского комитета по международным делам счел заявление чешского президента объективным

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков счел заявление Милоша Земана справедливым и объективным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего противоречащего интересам России не заявлено, наоборот Земан в очередной раз подтвердил свою репутацию серьезного человека и политика, который не готов участвовать в информационных войнах, только потому что, что кому-то этого хочется. Земан отличается тем, что всегда взвешено и ответственно оценивает любую ситуацию, и в данном случае ведет себя ровно таким же образом», – сказал депутат.

По мнению парламентария, эта позиция очевидна для любого здравомыслящего человека. «То, что и так было ясно и очевидно здравомыслящему аналитику, то теперь и получило подтверждение из уст высокопоставленного представителя Чехии», — отметил он.

По словам Д.Новикова, Земан создает благоприятную ситуацию для развития дальнейших отношений России и Чехии.