Земан признал, что в отчете спецслужб нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники ГРУ находились во Врбетице

В своём видеообращении в Земан высказался за полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьёзными. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана за недостаточную жесткость, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность, пытаясь отвести подозрения от российских агентов. По мнению оппозиционных чешских политиков, доказательств причастности ГРУ к взрывам вполне достаточно. В Москве заявления чешского президента напротив приветствовали и в ГД и в МИДе.