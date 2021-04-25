Земан признал, что в отчете спецслужб нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники ГРУ находились во Врбетице

В своём видеообращении в Земан высказался за полное расследование дела и назвал подозрения в адрес России очень серьёзными. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана за недостаточную жесткость, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность, пытаясь отвести подозрения от российских агентов. По мнению оппозиционных чешских политиков, доказательств причастности ГРУ к взрывам вполне достаточно. В Москве заявления чешского президента напротив приветствовали и в ГД и в МИДе.
2021-04-25T19:42:33+03:00
2021-04-25T19:42:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:42, 25 апреля 2021
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