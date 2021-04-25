Торговец оружием Гебрев подтвердил, что его компания в 2014 заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину

Болгарский торговец оружием Емельян Гебрев подтвердил, что его компания в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину. Об этом сообщает The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооружённых сил Украины. Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка. В том же году российскую армию обвинили в вооружённой поддержке сепаратистов в Донецкой и Луганской областях. Москва все обвинения отвергает.