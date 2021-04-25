Разработанный Минпросвещением проект постановления правительства о просветительской деятельности раскритиеовали в РАН

Как аписал в ФБ вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов, проект нуждается в доработке и не может быть принят в нынешнем виде. По его мнению, просветительскую деятельность необходимо поддерживать, а не устанавливать необоснованные ограничения. В постановлении говорится, что просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг. При этом, по словам Хохлова, ученые хотят высказывать свои мнения и информировать других о достижениях науки без всяких договоров, «на основе свободного информирования населения», в том числе в интернете.