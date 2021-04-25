Глава британской разведки счел Россию «объективно ослабевающей» страной

По мнению Ричарда Мура, это проявляется сразу в нескольких сферах.

В первую очередь, утверждает глава спецслужбы MI6, Россия теряет позиции в экономическом и демографическом плане, следует из его интервью газете The Sunday Times. По мнению Мура, Москва проходит через сложный период, и одним из свидетельств этого является ситуация с политиком Алексеем Навальным. Она, уверен руководитель британской разведки, показывает, что в стране есть недовольство президентом Владимиром Путиным.

При этом одновременно Мур назвал Россию одной из наиболее актуальных проблем. В частности, он упомянул ситуацию со стягиванием войск к границе с Украиной на фоне обострения ситуации в Донбассе. По его словам, Британия и США предупреждали Россию о последствиях в случае вторжения в зону конфликта.

Кроме того, глава MI6 провел параллели между ситуацией на востоке Украины и обстановкой в Чехии, обвинившей Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Мур считает, что российские власти пытаются влиять на происходящее в республике, из-за чего обстановка в ней может значительно ухудшиться.

Неделю назад Прага обвинила во взрывах на складе боеприпасов во Врбетице агентов российской разведки. Это повлекло за собой взаимную высылку дипломатов. В знак солидарности к действиям Чехии присоединились Словакия и страны Прибалтики.