Президент Чехии Милош Земан впервые высказался о подозрениях спецслужб в отношении российских граждан

По словам Земана, пока нет прямых доказательств причастности России к взрывам в 2014 году. Перевод телеканала РБК.

Милош Земан призвал дождаться окончательных результатов расследования и только потом делать заключения. Одной из версий следствия остается неосторожное обращение с боеприпасами.

Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков счел заявление Милоша Земана справедливым. По мнению парламентария, эта позиция очевидна для любого здравомыслящего человека, об этом Дмитрий Новиков рассказал «Эху». По словам Дмитрия Новикова, Земан создает благоприятную ситуацию для развития дальнейших отношений России и Чехии.