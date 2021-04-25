Пенсионеры Москвы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить подарочные карты и промокоды на сумму 1000 руб

По его словам, выдача карт будет организована в московских поликлиниках и пунктах вакцинации, для получения промокода нужно будет зарегистрироваться на сайте https://ag-vmeste.ru. Бонусные баллы можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе. Какие заведения стали партнерами программы, пока не уточняется.
2021-04-25T18:33:26+03:00
2021-04-25T18:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 25 апреля 2021
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