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18:33, 25 апреля 2021

Пенсионеры Москвы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить подарочные карты и промокоды на сумму 1000 руб

По его словам, выдача карт будет организована в московских поликлиниках и пунктах вакцинации, для получения промокода нужно будет зарегистрироваться на сайте https://ag-vmeste.ru. Бонусные баллы можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе. Какие заведения стали партнерами программы, пока не уточняется.


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