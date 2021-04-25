Пенсионеры Москвы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить подарочные карты и промокоды на сумму 1000 руб

По его словам, выдача карт будет организована в московских поликлиниках и пунктах вакцинации, для получения промокода нужно будет зарегистрироваться на сайте https://ag-vmeste.ru. Бонусные баллы можно будет потратить в магазинах, аптеках и кафе. Какие заведения стали партнерами программы, пока не уточняется.