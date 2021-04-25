Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев исправил ошибку в своей колонке для РИА-Новости

Признанное алпстями России иноагентом интернет издание Медуза обратила внимание на то, что Медведев неверно процитировал китайского стратега Сунь Цзы. Статья Медведева вышла 23 апреля и начиналасс начиналась с цитаты: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом». Медведев приписал ее Сунь Цзы, в то время как на самом деле она принадлежала переводчику Николаю Конраду и содержалась в предисловии к трактату китайского стратега. В новой версии колонки указано, что автором цитаты является Конрад. Когда именно отредактировали текст, неизвестно.