Минпросвещения после замечания Путина намерено проверить содержание школьных учебников по истории

Об этом в федеральном телеэфире сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Выступая с посланием к Федеральному собранию президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых

отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о

Сталинградской битве. Глава государства задал тогда вопрос о том, кто пишет и пропускает

такие учебные пособия.