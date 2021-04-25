Об этом в федеральном телеэфире сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Выступая с посланием к Федеральному собранию президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых
отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о
Сталинградской битве. Глава государства задал тогда вопрос о том, кто пишет и пропускает
такие учебные пособия.
Минпросвещения после замечания Путина намерено проверить содержание школьных учебников по истории
Об этом в федеральном телеэфире сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Выступая с посланием к Федеральному собранию президент признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых