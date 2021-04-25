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18:11, 25 апреля 2021

Количество жертв пожара в КОВИДном госпитале в Багдаде достигло 82

Это число росло по мере того, как в здании работали пожарные и спасатели, пока Министерство внутренних дел не обнародовало предварительные оценки. 82 человека погибли и еще 110 пострадали. Накануне вечером на втором этаже больницы, где располагается реанимационное отделение для особо тяжелых больных, взорвались кислородные баллоны. Огонь тушили до самого утра. При этом удалось спасти более 200 человек. Ситуацию взял под контроль иракский премьер Мустафа Аль-Казыми, который уволил не только руководство больницы – директора и его заместителя по техническим вопросам, но и главу местного департамента здравоохранения. Кроме того премьер заявил о том, что халатность в данном случае – преступление и потребовал представить результаты расследования в течении суток.

Количество новых случаев коронавируса, которые ежедневно фиксируют в Ираке колеблется около 8 тысяч.


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