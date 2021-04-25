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18:08, 25 апреля 2021

Власть пытается развалить всю протестную активность, задержав всех оппозиционных активистов – политолог

Независимый политолог Дмитрий Орешкин объяснил внезапные задержания оппозиционеров изменившейся тактикой властей, которые теперь пытаются дезорганизовать всю протестную активность. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Власть опробует новый способ подавления сторонников Навального, и вообще сторонников перемен. Если раньше пытались захватывать людей на улицах, то в Москве их не трогали, потому что решили — надо бить по штабам, то есть людей, которые активно организовывали или приглашали на этот митинг, надо найти и в пример другим наказать, создать им максимальные трудности, чтобы впредь они этим не занимались, а другие чтобы им не подражали», — сказал он.
Д.Орешкин считает, что таким образом осуществляется переход в новый этап взаимодействия протестного движения с властью.
«Мы переходим в новое качество взаимодействия протестного движения с властью — бить будут аккуратно, но больно. И уже не по тем, кто подвернулся под дубинки, а по специально выбранным направлениям, по определенным людям, которые берут на себя функции организаторов. Без организации такого рода вещи сами по себе не вспыхивают, соответственно власть догадалась, что бить надо не по площадям, а по конкретным целям», — отметил политолог.


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