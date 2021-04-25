Задержания оппозиционных активистом — это масштабная атака силовиков на представителей оппозиции – «ОВД-Инфо»

Медиаконсультант правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Константин Фомин рассказал, что сейчас наблюдается масштабная атака силовиков на представителей оппозиции, и раньше такой практики не было. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сообщения о задержаниях начались уже с субботнего вечера, которые не прекращаются до этого момента. Трудно подсчитать, какое число задержанных, потому что довольно разрозненные мотивы этих задержаний». – сказал он.

Среди задержанных, отметил К.Фомин, есть представители ФБК (в РФ признан иноагентов), люди, которые участвовали в акциях в поддержку А.Навального 21 апреля, это и оппозиционный политик Александр Соловьев, который собирается избираться в Госдуму; член Либертарианской партии Сергей Бойко и председатель «Гражданского общества» Михаил Светов, а также региональный менеджер штабов политика Алексея Навального Анна Самкова.

«Если это все суммировать, то можно сказать, что власти и силовики устраивают концентрированную акцию устрашения широким фронтом, чтобы отвадить гражданское общество от активных действий», — отметил он.

К.Фомин добавил, что к некоторым задержанным не пускают адвокатов, причем привычный план «Крепость» не вводился, а полицейские безосновательно отказывают юристам в доступе к подзащитным.