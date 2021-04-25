По Москве прокатилась волна задержаний сторонников Навального и представителей несистемной оппозиции

Некоторых оставляют на ночь в отделах полиции до суда, кому-то до сих пор не предъявили обвинения. Все задержания так или иначе связаны с протестной деятельностью в поддержку Навального. Атаку силовиков на представителей оппозиции подтвердил ЭМ и медиаконсультант правозащитного проекта ОВД Инфо Константин Фомин.

Член либертарианской партии Михаил Светов задержан по административному делу, суть которого пока неизвестна. Об этом в эфире телеканала «Дождь» сообщил адвокат Светова Дмитрий Захватов. Преследование Михаила Светова адвокат объяснил давлением на оппозицию.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин объяснил внезапные задержания оппозиционеров изменившейся тактикой властей, которые теперь пытаются дезорганизовать всю протестную активность. Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал «Эху». Дмитрий Орешкин считает, что таким образом осуществляется переход в новый этап взаимодействия протестного движения с властью.