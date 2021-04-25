Жертвами пожара в больнице Багдада, где лечились больные коронавирусом, стали 82 человека, еще 110 пострадали

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Ирака. Больница загорелась 25 апреля. По сведениям Reuters, перед пожаром в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных. прогремел взрыв Власти Ирака объявили траур по погибшим. Сотрудники больницы, отвечавшие за управление, обслуживание и безопасность объекта, арестованы. Associated Press отмечает, что причиной пожара стала халатность персонала, из-за чего в палате интенсивной терапии взорвался кислородный баллон.